до обеда магазин продал 4/9 всех тортов.После обеда он продал половину остатка да ещё 10 тортов.Сколько тортов проданно за день?

По условию задачи известно, что магазин до обеда продал 4/9 всех тортов, после обеда магазин продал половину остатка ((9/9-4/9)/2=5/9*1/2=5/18 тортов. 4/9+5/18=8/18+5/18=13/18 тортов продано после обеда, по условию известно, что после продажи половины остатка магазин продал ещё 10 тортов, отсюда находим, какую часть составляют 10 тортов: 18/18-13/18=5/18. 5/18=10 тортов, чтобы избавиться от дробной части и найти сколько всего тортов продал магазин за день, умножаем левую и правую часть 18/5: 5/18*18/5=1;180/5=36, Проверяем правильность решения задачи: 36*4/9+(36-(36*4)/9)/2+10= =16+(36-16)/2+10=16+10+10=36. Ответ: 36 тортов было продано за день.