До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда-остальные 20 пачек по 2 кг муки в каждой. Сколько муки было в магазине?

Математика

До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда-остальные 20 пачек по 2 кг муки в каждой. Сколько муки было в магазине?

Автор: Гость