До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда-остальные 20 пачек по 2 кг муки в каждой. Сколько муки было в магазине?
Математика
До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда-остальные 20 пачек по 2 кг муки в каждой. Сколько муки было в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20•2:2=20 пачек. вроде так
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