До обеда в магазине было продано половина имевшихся муки а после обеда оставшийся 20 пачак по 2 кг муки вкаждой сколько муки было в магазине

Математика
До обеда в магазине было продано половина имевшихся муки а после обеда оставшийся 20 пачак по 2 кг муки вкаждой сколько муки было в магазине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если половину продали, то половина осталась, значит 20 пачек- половина всей муки. 20+20=40 пачек муки всего  40*2=80 кг муки Ответ: всего 80 кг муки.
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