До обеда в магазине было продано половина имевшихся муки а после обеда оставшийся 20 пачак по 2 кг муки вкаждой сколько муки было в магазине

Математика

До обеда в магазине было продано половина имевшихся муки а после обеда оставшийся 20 пачак по 2 кг муки вкаждой сколько муки было в магазине

Автор: Гость