До органічних речовин належать А)НNO3; Б)СО В)C2H5ONa; Г) Na2CO3

До органічних речовин належать А)НNO3; Б)СО В)C2H5ONa; Г) Na2CO3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В)C2H5ONa
Похожие вопросы