До остановки автобус ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил нп 1/3 ч меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/4 ч? Ответ выразите в часах и минутах.

Математика

До остановки автобус ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил нп 1/3 ч меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/4 ч? Ответ выразите в часах и минутах.

Автор: Гость