До остановки автобус ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил нп 1/3 ч меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/4 ч? Ответ выразите в часах и минутах.
Математика
До остановки автобус ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил нп 1/3 ч меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/4 ч? Ответ выразите в часах и минутах.
Ответ(ы):
Гость:
5/6 часа - 50 минут 1/3 часа - 20 минут 50 - 20 = 30 минут - на обр. путь 50 + 30 = 80 минут 1/4 часа = 15 минут 80+15 = 95 минут = 1 час 35 минут
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