До пишите подходящие по смыслу родственные слова.Обозначает в них корень.У лисы л??ста.У кота котята.У лося листа.У тигра тигрята.У слона слонята.У голубая голубята.
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До пишите подходящие по смыслу родственные слова.Обозначает в них корень.У лисы л??ста.У кота котята.У лося листа.У тигра тигрята.У слона слонята.У голубая голубята.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лисы ЛИСята. У кота КОТята. У лося ЛОСята. У тигра ТИГРята.У слона СЛОНята.У голубя ГОЛУБки или ГОЛУБочки.
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