До подоних слiв доберiть протилежнi за значениям .Возрасте час дiеслiв.сидить,вiд'iде,говорить,буде вiдчиняти,заходов,вiдлiтатиме,грiэ,зачинив, говорили,вiдпочивати,плакали,зайти,вставили,входили,зустрiчати,лежали.

Українська мова
До подоних слiв доберiть протилежнi за значениям .Возрасте час дiеслiв.сидить,вiд'iде,говорить,буде вiдчиняти,заходов,вiдлiтатиме,грiэ,зачинив, говорили,вiдпочивати,плакали,зайти,вставили,входили,зустрiчати,лежали.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стоїть,заїде,мовчать,зачиняти,сідатиме,охолоня,відчинив,мовчали,працювати 
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