До середины ХХ в грибы относили к растениям. На основании каких признаков эти организмы выделили в самостоятельное царство?
Биология
До середины ХХ в грибы относили к растениям. На основании каких признаков эти организмы выделили в самостоятельное царство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они похожи на зверей тем что они питаться готовыми ограническими веществами а с растениями тем что они едят путем всасывания
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