До скольки лет формируются нос,именно такой каким будет до старости и может ли нос стать длинным в 16 лет и таким и остаться.полный ответ

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До скольки лет формируются нос,именно такой каким будет до старости и может ли нос стать длинным в 16 лет и таким и остаться.полный ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А помойму,, нос растёт всю жизнь, там была статья, типо, глаза формируются до 20, а нос и уши растут до конца жизни
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