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До службових частин мови належать...
До службових частин мови належать...
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Прийменники,артикли,частки,сполучники
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