До трицифрового числа приписати рівне йому число. У скільки разів одержане число більше даного?
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До трицифрового числа приписати рівне йому число. У скільки разів одержане число більше даного?
Ответ(ы):
Гость:
Приписанное число оказывается в классе тысяч. Значит полученное число больше данного в 1001 раз. Пример. Было 123, получили 123123. 123123 : 123 =1001.
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