До вечера оставалось не более получаса а заря бледно-розовая и прозрачная едва-ед??а зажигалась.Найти главные члены предложения.Знаки препинания(с объяснением).
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До вечера оставалось не более получаса а заря бледно-розовая и прозрачная едва-ед??а зажигалась.Найти главные члены предложения.Знаки препинания(с объяснением).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через дорогу, вдоль опушки...
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