До великой отчественной войны на вооружени нашей армии были танки Т-28 с тремя боевыми башнями и Т-35 с пятью башнями. Для скольких танков Т-28 и Т-35 на заводе было приготовл енно 64 башни, если всего было изготовлен...

До великой отчественной войны на вооружени нашей армии были танки Т-28 с тремя боевыми башнями и Т-35 с пятью башнями. Для скольких танков Т-28 и Т-35 на заводе было приготовл енно 64 башни, если всего было изготовлено 18 танков