До великой отчественной войны на вооружени нашей армии были танки Т-28 с тремя боевыми башнями и Т-35 с пятью башнями. Для скольких танков Т-28 и Т-35 на заводе было приготовл енно 64 башни, если всего было изготовлен...
До великой отчественной войны на вооружени нашей армии были танки Т-28 с тремя боевыми башнями и Т-35 с пятью башнями. Для скольких танков Т-28 и Т-35 на заводе было приготовл енно 64 башни, если всего было изготовлено 18 танков
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Предположим что на заводе изготовили 18 танков Т-28,тогда на них ушло бы 18*3=54 башен. но по условию ушло 64 башни,значит на Т-35 ушло лишних 64-54=10 башен. значит Т-35 изготовили 5, а Т-28 18-5=13