Добавь букву, обозначающую парный парный по звонкости-глухости согласный звук. Запиши проверочные слова ястре- тетра-ь расска- леопар- сосе-ка у-кий н и-ко лё-кий.
Добавь букву, обозначающую парный парный по звонкости-глухости согласный звук. Запиши проверочные слова ястре- тетра-ь расска- леопар- сосе-ка у-кий н и-ко лё-кий.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ястреб - ястребиный, тетрадь - тетрадный, рассказ - рассказал,леопард - леопардовый, соседка - соседи, узкий - узенький, низко - низенький, лёгкий - лёгонький. - - - - как-то так...