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Доберіть синоніми до слів передивлялася, відкладала, знайшла
Доберіть синоніми до слів передивлялася, відкладала, знайшла
Ответ(ы):
Ответил Гость:
передивлялася - перезирала, відкладала-зберігала ,знайшла - відшукала
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