Доберіть синоніми до слів передивлялася, відкладала, знайшла

Доберіть синоніми до слів передивлялася, відкладала, знайшла

Ответ(ы):

Ответил Гость:
передивлялася - перезирала, відкладала-зберігала ,знайшла - відшукала
Похожие вопросы