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Доберіть слова протележні за значенням Жалібно- Картати - Розгублено - Відлетіла -
Доберіть слова протележні за значенням Жалібно- Картати - Розгублено - Відлетіла -
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Розгублено-зібрано Відлетіла-прилетіла
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