Доберіть слова протележні за значенням Жалібно- Картати - Розгублено - Відлетіла -

Доберіть слова протележні за значенням Жалібно- Картати - Розгублено - Відлетіла -

Ответ(ы):

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Розгублено-зібрано Відлетіла-прилетіла
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