Доберіть якомога більше значень до слова «книга», складіть і запишіть 5 речень.

книга - крупное подразделение литературного произведения, состоящее из многих глав Пример: Роман в трех книгах. *** 2. - сшитые в один переплет чистые или разграфленные большие листы бумаги для записей Пример: Бухгалтерские книги. Амбарная к. К. отзывов. К. жалоб и предложений. *** 3. - произведение печати (в старину также рукописное) в виде переплетенных листов с каким-нибудь текстом Пример: Интересная к. Писатель выпустил в свет новую книгу. К. стихов. Ему и книги в руки (перен. : о знатоке, авторитете в ка ком-н. деле; разг.). Сидеть за книгой (читать), над книгами (много читать). К. жизни (перен. : вся жизнь, жизненный путь высок.).Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка.книга ж. 1) а) Печатное издание (в старину - также рукопись) в виде сброшюрованных, переплетенных вместе листов с каким-л. текстом. б) Сочинение, произведение значительного объема, напечатанное отдельным изданием или предназначенное для него. 2) Сшитые в один переплет листы бумаги для каких-л. записей или с какими-л. записями. 3) Одна из крупных частей литературного произведения (обычно романа). Книга является спутником нашей жизни.Книга-это наша подруга.Книга может представлять собой нашего главного учителя.Книга-это то,без чего не может прожить не один человек.Книга-это то,с чего начинается наша жизнь.