Добери й запиши до нього заголовок. Визнач тему і мету тексту. Народилася глиняна іграшка разом із гончарством.Майстри гончаров ліпити з галини різний посуд , а для розваг с воїх дітей виготовляли веселий свистунців. З того часу свищики стали улюбленими іграшками малят. На Прикарпатті їх виготовляли у вигляді бранців, царів, пташок та прикрашали рослинних орнаментом.