добериспільно кореневі слова до слів співати.миритися.боронитися

добериспільно кореневі слова до слів співати.миритися.боронитися

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1.спів, співак,співоча 2.мир, мирність,$$мирилка 3.боронити,боронить
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