Добрати заголовок: На скрині сидів-хто б ви думали?Гном!Справжнісінький гном у чорному каптанці і в крислатому капелюсі.Обличчя в гнома було старе,зморшкувате. Продовжити д умку і дописати речення: У цьому висловлюва...

Добрати заголовок: На скрині сидів-хто б ви думали?Гном!Справжнісінький гном у чорному каптанці і в крислатому капелюсі.Обличчя в гнома було старе,зморшкувате. Продовжити д умку і дописати речення: У цьому висловлюванні Сельма Лагерлеф...