доброго слова. помогите разобрать эти два слова, как часть речи.

Нет проблем! Я обожаю это делать! Разбор слова "доброго" 1. Доброго (какого? слова)признак предмета, изменяется по пад. По род и числ- им прил 2. Н.ф. Какой? Добрый 3. - 4. В ед ч в р п в ср роде 5. Определение Слова (какого?) доброго Разбор слова "слова" 1. Слова (чего?) предм. Изм. по пад и числ- им сущ 2. Н.ф (что?) слово 3. Неодуш, нариц., 2 скл., ср.р. 4. В р. П в ед ч 5. Дополнение