Добрые люди,помогите) сочинение написать,пробую,ну что -то не очень получается,с сочинениями всегда проблемки ТЕКСТ:ПОМОГИТЕ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ТЕКСТ:У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок в клас...

Добрые люди,помогите) сочинение написать,пробую,ну что -то не очень получается,с сочинениями всегда проблемки ТЕКСТ:ПОМОГИТЕ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ТЕКСТ:У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок в классе. (2)Из-за этой (…) коллекции и отправился Валерка Снегирёв к своему однокласснику в гости. (3)Когда Юра начал вытаскивать из массивного письменного стола огромные и почему-то пыльные альбомы, прямо над головами мальчишек раздался протяжный и жалобный вой... – (4)Не обращай внимания! – махнул рукой Юрка, сосредоточенно ворочая альбомы. – (5)Собака у соседа! – (6)Почему же она воет? – (7)Откуда я знаю. (8)Она каждый день воет. (9)До пяти часов. (10)В пять перестаёт. (11)Мой папа говорит: если не умеешь ухаживать, не заводи собак... (12)Взглянув на часы и махнув рукой Юре, Валерка в прихожей торопливо намотал шарф, надел пальто. (13)Выбежав на улицу, перевёл дух и нашёл на фасаде дома Юркины окна. (14)Три окошка на девятом этаже над квартирой Хлопотовых неуютно темнели. (15)Валерка, прислонившись плечом к холодному бетону фонарного столба, решил ждать, сколько понадобится. (16)И вот крайнее из окон тускло засветилось: включили свет, видимо, в прихожей... (17)Дверь открылась сразу, но Валерка даже не успел увидеть, кто стоял на пороге, потому что откуда-то вдруг выскочил маленький коричневый клубок и, радостно визжа, бросился Валерке под ноги. (18)Валерка почувствовал на своём лице влажные прикосновения тёплого собачьего языка: совсем крошечная собака, а прыгала так высоко! (19)Он протянул руки, подхватил собаку, и она уткнулась ему в шею, часто и преданно дыша. – (20)Чудеса! – раздался густой, сразу заполнивший всё пространство лестничной клетки голос. (21)Голос принадлежал щуплому невысокому человеку. – (22)Ты ко мне? (23)Странное, понимаешь, дело... (24)Янка с чужими... не особенно любезна. (25)А к тебе – вон как! (26)Заходи. – (27)Я на минутку, по делу. (28)Человек сразу стал серьёзным. – (29)По делу? (30)Слушаю. – (31)Собака ваша... Яна... (32)Воет целыми днями. (33)Человек погрустнел. – (34)Так... (35)Мешает, значит. (36)Тебя родители прислали? – (37)Я просто хотел узнать, почему она воет. (38)Ей плохо, да? – (39)Ты прав, ей плохо. (40)Янка привыкла днём гулять, а я на работе. (41)Вот приедет моя жена, и всё будет в порядке. (42)Но собаке ведь не объяснишь! – (43)Я прихожу из школы в два часа... (44)Я бы мог гулять с ней после школы! (45)Хозяин квартиры странно посмотрел на непрошеного гостя, затем вдруг подошёл к пыльной полке, протянул руку и достал ключ. – (46)Держи. (47)Пришло время удивляться Валерке. – (48)Вы что же, любому незнакомому человеку ключ от квартиры доверяете? – (49)Ох, извини, пожалуйста, – мужчина протянул руку. – (50)Давай знакомиться! (51)Молчанов Валерий Алексеевич, инженер. – (52)Снегирёв Валерий, ученик 6-го «Б», – с достоинством ответил мальчишка. – (53)Очень приятно! (54)Теперь порядок? (55)Собаке Яне не хотелось спускаться на пол, она бежала за Валеркой до самой двери. – (56)Собаки не ошибаются, не ошибаются... – бурчал себе под нос инженер Молчанов. (По В. Железникову)* ЗАДАНИЕ:Как Вы понимаете значение слова ПРИРОДА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: amp;quot;Природа - это ...amp;quot;, взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй - из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Arina99991