Добрый день) Я не знаю, как решть этот пример, не умножая 81 на себя 6 раз. Там вроде н??жно как-то сокращать, но я не помню как... Помогите, пожалуйста. Буду очень рада и благодарна, если ответите Вот пример: (-3 в четвертой ...

Математика

Добрый день) Я не знаю, как решть этот пример, не умножая 81 на себя 6 раз. Там вроде н??жно как-то сокращать, но я не помню как... Помогите, пожалуйста. Буду очень рада и благодарна, если ответите Вот пример: (-3 в четвертой степени)и в шестой степени --------------------------------------------------------------- (-3)в четвертой степени P.S. Это дробь)

Автор: Гость