Добрый день помогите пожалуйста решить уравнения: 18000+х+300=20 000 900 00-800-х=1000 000 75 900-??=45 000+5000
Математика
Добрый день помогите пожалуйста решить уравнения: 18000+х+300=20 000 900 00-800-х=1000 000 75 900-??=45 000+5000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х=20000-18000-300 х=1700 2) -х=1000000-90000+800 -х=910800 х=-910800 3) -у=45000+5000-75900 -у=-25900
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