Добрый день! Помогите решить задачу? На 5 га первого участка фермер посадил виног??ад, а на 3 га этого же участка- клубнику. На 3 га, второго участка он посадил виноград, а на 5 га этого же участка-клубнику. С первого участка ...
Математика
Добрый день! Помогите решить задачу? На 5 га первого участка фермер посадил виног??ад, а на 3 га этого же участка- клубнику. На 3 га, второго участка он посадил виноград, а на 5 га этого же участка-клубнику. С первого участка он собрал 55,5 ц., а со второго участка -54,1 ц. винограда и клубники. * Вопрос: 1. Сколько центнеров винограда собрал фермер? 2. Сколько центнеров клубники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X = урожай винограда ц/га y = урожай клубники ц/га 5x + 3y = 55,5 / * 5 3x + 5y = 54,1 / * (-3) 25x + 15y = 55,5 * 5 -9x - 15y = 54,1 * (-3) ------------------------------- 16x = 55,5 * 5 - 54,1 * 3 16 x = 115,2 x = 7,2 y = (55,5 - 5x):3 = (55.5 - 5*7,2):3 = 6,5 винограда собрал: 5x + 3x = 8x = 8 * 7,2 = 57,6 ц клубники собрал: 5y + 3y = 8y = 8 * 6,5 = 52,0 ц 57,6 + 52 = 55,5 + 54,1 = 109,6 = OK :) 1. 57,6 ц 2. 52 ц
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