Добрый день! Помогите решить задачу? На 5 га первого участка фермер посадил виног??ад, а на 3 га этого же участка- клубнику. На 3 га, второго участка он посадил виноград, а на 5 га этого же участка-клубнику. С первого участка ...

Математика
Добрый день! Помогите решить задачу? На 5 га первого участка фермер посадил виног??ад, а на 3 га этого же участка- клубнику. На 3 га, второго участка он посадил виноград, а на 5 га этого же участка-клубнику. С первого участка он собрал 55,5 ц., а со второго участка -54,1 ц. винограда и клубники. * Вопрос: 1. Сколько центнеров винограда собрал фермер? 2. Сколько центнеров клубники?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X = урожай винограда ц/га y =  урожай клубники ц/га 5x + 3y = 55,5            / * 5 3x + 5y = 54,1            / * (-3) 25x + 15y = 55,5 * 5 -9x   - 15y = 54,1 * (-3) ------------------------------- 16x = 55,5 * 5 - 54,1 * 3 16 x = 115,2  x = 7,2  y = (55,5 - 5x):3 = (55.5 - 5*7,2):3 = 6,5 винограда собрал: 5x + 3x = 8x = 8 * 7,2 = 57,6 ц клубники собрал:   5y + 3y = 8y = 8 * 6,5 = 52,0  ц 57,6 + 52 = 55,5 + 54,1 = 109,6 = OK :) 1.  57,6 ц 2.  52 ц
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