Добрый день! Помогите решить задачу? На 5 га первого участка фермер посадил виног??ад, а на 3 га этого же участка- клубнику. На 3 га, второго участка он посадил виноград, а на 5 га этого же участка-клубнику. С первого участка ...

Математика

Добрый день! Помогите решить задачу? На 5 га первого участка фермер посадил виног??ад, а на 3 га этого же участка- клубнику. На 3 га, второго участка он посадил виноград, а на 5 га этого же участка-клубнику. С первого участка он собрал 55,5 ц., а со второго участка -54,1 ц. винограда и клубники. * Вопрос: 1. Сколько центнеров винограда собрал фермер? 2. Сколько центнеров клубники?

Автор: Гость