Добрый день! Учительница мальчика обозвала "Хрен" за то, что он перевелся в другую ??руппу. "Хрен" это мат? или Что это значит?

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Добрый день! Учительница мальчика обозвала "Хрен" за то, что он перевелся в другую ??руппу. "Хрен" это мат? или Что это значит?

Автор: Гость