Добрый день! Учительница мальчика обозвала "Хрен" за то, что он перевелся в другую ??руппу. "Хрен" это мат? или Что это значит?
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Добрый день! Учительница мальчика обозвала "Хрен" за то, что он перевелся в другую ??руппу. "Хрен" это мат? или Что это значит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может она учитель по биологии о это такой цветок
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