Добрый вечер. Подскажите, как решить задачу. Выпуская каждый день одинаковое коли??ество мармелада, кондитерская фабрика изготовила 15 кг мармелада за 20 дней. Сколько мармелада изготовит фабрика за 30 дней, если ежедневно буде...

Математика

Добрый вечер. Подскажите, как решить задачу. Выпуская каждый день одинаковое коли??ество мармелада, кондитерская фабрика изготовила 15 кг мармелада за 20 дней. Сколько мармелада изготовит фабрика за 30 дней, если ежедневно будет выпускать мармелада на 80 кг больше? Спасибо.

Автор: Гость