Добрый вечер! Помогите пожалуйстаааа 20 учащихся шестых классов занимаются в кружках. 4 учеников занимаются в математическом кружке, а остальные — в туристическом кружке. Чему равно отношение учеников, которые занимаются в...

Математика

Добрый вечер! Помогите пожалуйстаааа 20 учащихся шестых классов занимаются в кружках. 4 учеников занимаются в математическом кружке, а остальные — в туристическом кружке. Чему равно отношение учеников, которые занимаются в математическом кружке к количеству учеников, занимающихся в туристическом кружке? Отношение равно: Все баллы отдаю, помогитееее!

Автор: Гость