Добрый вечер! Помогите пожалуйстаааа 20 учащихся шестых классов занимаются в кружках. 4 учеников занимаются в математическом кружке, а остальные — в туристическом кружке. Чему равно отношение учеников, которые занимаются в...
Математика
Добрый вечер! Помогите пожалуйстаааа 20 учащихся шестых классов занимаются в кружках. 4 учеников занимаются в математическом кружке, а остальные — в туристическом кружке. Чему равно отношение учеников, которые занимаются в математическом кружке к количеству учеников, занимающихся в туристическом кружке? Отношение равно: Все баллы отдаю, помогитееее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 4 ученика в мат. то 20-4=16 в туристическом. отношение мат.(4) к туристам(16)=4*16=1/4 Ответ: один к четырем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Українська мова
Помогите пожалуйсто с украинским.Напишите букву правильного варианта: У якому с??овосполученнi слово "ВАГА" вжито в переносному значеннi ? а) в...
Математика
Реши задачу в пекарню привезли 4 мешка муки по 15 килограмм в каждой из трех из 49 килограмм муки испекли будут булочки Сколько кг муки осталось
Русский язык