Добрый вечер! Помогите пожалуйстаааа 20 учащихся шестых классов занимаются в кружках. 4 учеников занимаются в математическом кружке, а остальные — в туристическом кружке. Чему равно отношение учеников, которые занимаются в...

Математика
Добрый вечер! Помогите пожалуйстаааа 20 учащихся шестых классов занимаются в кружках. 4 учеников занимаются в математическом кружке, а остальные — в туристическом кружке. Чему равно отношение учеников, которые занимаются в математическом кружке к количеству учеников, занимающихся в туристическом кружке? Отношение равно: Все баллы отдаю, помогитееее!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 4 ученика в мат. то 20-4=16 в туристическом. отношение мат.(4) к туристам(16)=4*16=1/4 Ответ: один к четырем
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