Добрый вечер!!! Помогите с задачей: В стаде 24 коровы, несколько телят и 3 быка. Можно ли узнать, сколько всего животных в стаде? Выбери ответ: да или нет.

Математика
Добрый вечер!!! Помогите с задачей: В стаде 24 коровы, несколько телят и 3 быка. Можно ли узнать, сколько всего животных в стаде? Выбери ответ: да или нет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 коровы находятся в стаде
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