Добрый вечер!!! Помогите с задачей: В стаде 24 коровы, несколько телят и 3 быка. Можно ли узнать, сколько всего животных в стаде? Выбери ответ: да или нет.

Математика

Добрый вечер!!! Помогите с задачей: В стаде 24 коровы, несколько телят и 3 быка. Можно ли узнать, сколько всего животных в стаде? Выбери ответ: да или нет.

Автор: Гость