Добрый Вечер :) Русский Язык 7 класс Пунктуационный разбор предложения : Гусли шли строем, а пес, не предвидевший опасности, лаял на них. (Нужна схема предложения)

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Добрый Вечер :) Русский Язык 7 класс Пунктуационный разбор предложения : Гусли шли строем, а пес, не предвидевший опасности, лаял на них. (Нужна схема предложения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_____  ________    _ _ _ _ _ _, а ______, ~~~~~~~, _________    _ _ _.             ________                                                         _________ Ну как-то так.
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