Добрый Вечер :) Русский Язык 7 класс Пунктуационный разбор предложения : Гусли шли строем, а пес, не предвидевший опасности, лаял на них. (Нужна схема предложения)

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Добрый Вечер :) Русский Язык 7 класс Пунктуационный разбор предложения : Гусли шли строем, а пес, не предвидевший опасности, лаял на них. (Нужна схема предложения)

Автор: Гость