Добрый Вечер :) Русский Язык 7 класс Пунктуационный разбор предложения : Гусли шли строем, а пес, не предвидевший опасности, лаял на них. (Нужна схема предложения)
Русский язык
Добрый Вечер :) Русский Язык 7 класс Пунктуационный разбор предложения : Гусли шли строем, а пес, не предвидевший опасности, лаял на них. (Нужна схема предложения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_____ ________ _ _ _ _ _ _, а ______, ~~~~~~~, _________ _ _ _. ________ _________ Ну как-то так.
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