Добрый вечер подскажите как решить 31 задание по математике про прямоугольник

Добрый вечер подскажите как решить 31 задание по математике про прямоугольник

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А мы его знаем?!? Чтобы решить
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