Добрый вечер , помогите перевести текст на английский язык. Осенние каникулы очень короткие - всего 10 дней. Я не путешествовала, не ездила на море, но проведывала свою бабу шку. У меня было много времени для заня...
Разное
Добрый вечер , помогите перевести текст на английский язык. Осенние каникулы очень короткие - всего 10 дней. Я не путешествовала, не ездила на море, но проведывала свою бабу шку. У меня было много времени для занятий моими любимыми делами. Днем я играла со своей маленькой сестренкой, и гуляла с ней на улице. Мы собирали желтые красивые листочки. А вечерами я читала книги, и совершенствовала свой английский язык. Очень хорошо, что есть осенние каникулы!.
Ответ(ы):
Гость:
Autumn holidays are very short - only 10 days.I have not traveled, did not go to sea, but visit his grandmother.I had plenty of time to practice my favorite things.In the daytime I played with my little sister, and walked with her to the street. We collected beautiful yellow leaves.In the evenings I read books and improve their English.It is good that there is a fall vacation !.
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