Добрый вечер , помогите перевести текст на английский язык. Осенние каникулы очень короткие - всего 10 дней. Я не путешествовала, не ездила на море, но проведывала свою бабу шку. У меня было много времени для заня...

Разное

Добрый вечер , помогите перевести текст на английский язык. Осенние каникулы очень короткие - всего 10 дней. Я не путешествовала, не ездила на море, но проведывала свою бабу шку. У меня было много времени для занятий моими любимыми делами. Днем я играла со своей маленькой сестренкой, и гуляла с ней на улице. Мы собирали желтые красивые листочки. А вечерами я читала книги, и совершенствовала свой английский язык. Очень хорошо, что есть осенние каникулы!.

Автор: Гость