Добрый вечер придумайте 5 загадок на любую тему и напишите ответ Заранее спасибо огромное )
Разное
Добрый вечер придумайте 5 загадок на любую тему и напишите ответ Заранее спасибо огромное )
Ответ(ы):
Гость:
Летом серый, зимой белый (заяц)
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