Догадайся,какие буквы пропущены. Помо...,ланды...,ду...,пе...,но...,глу...,пейза...,каранд??...,молодё...,ло...,бро...,сила...,чертё...,гуа...
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Догадайся,какие буквы пропущены. Помо...,ланды...,ду...,пе...,но...,глу...,пейза...,каранд??...,молодё...,ло...,бро...,сила...,чертё...,гуа...
Ответ(ы):
Гость:
ПомоЩЬ ландыШ дуШ пеЧЬ ноЖ глуШЬ пейзаЖ карандаШ молодеЖЬ лоЖЬ броЖЬ силаЧ чертеЖ гуаШЬ Дай пожалуйста лучший ответ)))
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