Догадайтесь, какое число является корнем уравнения, и выполните проверку: а) x+(-3)=10 б) -8-y=-14 в) 19+a=-3 г)-15+d=-3 д) t-(-2)=-8 е) (+2)+p=-12 Заранее спасибо :3

Математика

Догадайтесь, какое число является корнем уравнения, и выполните проверку: а) x+(-3)=10 б) -8-y=-14 в) 19+a=-3 г)-15+d=-3 д) t-(-2)=-8 е) (+2)+p=-12 Заранее спасибо :3

Автор: Гость