Догадайтесь, какое число является корнем уравнения, и выполните проверку: а) x+(-3)=10 б) -8-y=-14 в) 19+a=-3 г)-15+d=-3 д) t-(-2)=-8 е) (+2)+p=-12 Заранее спасибо :3
Математика
Догадайтесь, какое число является корнем уравнения, и выполните проверку: а) x+(-3)=10 б) -8-y=-14 в) 19+a=-3 г)-15+d=-3 д) t-(-2)=-8 е) (+2)+p=-12 Заранее спасибо :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(-3)=10 х-3=10 х=10+3 х=13 13+(-3)=10 13-3=10 10=10 -8-у=-14 -у=-14+8 -у=-6 у=6 -8-6=-14 -14=-14 19+а=-3 а=-3-19 а=-22 19+(-22)=-3 19-22=-3 -3=-3 -15+д=-3 д=-3+15 д=12 -15+12=-3 -3=-3 t-(-2)=-8 t+2=-8 t=-8-2 t=-10 -10-(-2)=-8 -10+2=-8 -8=-8 2+p=-12 h=-12-2 h=-14 2+(-14)=-12 2-14=-12 -12=-12
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