Догадайся,Какие словарные слова нужно вписать в предложения.Всё было готово к отплытию,капитан приказал поднять __________. Завтра наш класс идёт на ______ в музей музыкальных инструментов.________ вырабатываетс...

Догадайся,Какие словарные слова нужно вписать в предложения.Всё было готово к отплытию,капитан приказал поднять __________. Завтра наш класс идёт на ______ в музей музыкальных инструментов.________ вырабатывается на ___________________________ ____________ многие дети называют лесенкой-чудесенкой.