Доя какого из приведённых имен высказыванье НЕ(первая буква согласная или вторая буква гласная) и (последняя буква согласная) АРТЕМ СОФИЯ СВЕТЛАНА МАРИНА
Информатика
Доя какого из приведённых имен высказыванье НЕ(первая буква согласная или вторая буква гласная) и (последняя буква согласная) АРТЕМ СОФИЯ СВЕТЛАНА МАРИНА
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Гость:
Ну я думаю, что Артём
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