Доярка за день подоила 17 коров.9 коров дали по 18л молока,а остальные по 17л каждая.Каков дневной надой молока?
Математика
Доярка за день подоила 17 коров.9 коров дали по 18л молока,а остальные по 17л каждая.Каков дневной надой молока?
Ответ(ы):
Гость:
1)18х9=162 2)17-9=8 3)8х17=136 4)162+136=298 вот и всё
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