Докажите, что функция y=модуль от икс убывает на промежутке [-;0) и возрастает на промежутке [0;+)
Докажите, что функция y=модуль от икс убывает на промежутке [-;0) и возрастает на промежутке [0;+)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть и . Тогда Меньшему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. Значит функция на промежутке возрастающая (по определению). Пусть , и пусть , . Сравним теперь значения функции в этих точках: Меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции. Значит, функция на промежутке убывающая.