Докажите, что функция y=модуль от икс убывает на промежутке [-;0) и возрастает на промежутке [0;+)

Пусть и . Тогда Меньшему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. Значит функция на промежутке возрастающая (по определению). Пусть , и пусть , . Сравним теперь значения функции в этих точках: Меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции. Значит, функция на промежутке убывающая.