Докажите что из 3 чисел всегда есть два сумма которых делится на два

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Не важно какие 3 числа ты возьмешь, среди них могут быть два четных (которые делятся на 2) или 2 не четных( которые не делятся на 2). Когда ты слаживаешь 2 нечетных числа они всегда в сумме будут четными и делится на2. При сложении четных чисел всегда будет четное и будет делится на 2.