Докажите что каждое из чисел 7 -3 и 0 является корнем уравнения x (x+3)(x-7)=0
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Докажите что каждое из чисел 7 -3 и 0 является корнем уравнения x (x+3)(x-7)=0
Ответ(ы):
Гость:
Х(х+3)(х-7)=0 следовательно или х=0 или х+3=0 х=-3 или х-7=0 х=7
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