Докажите, что произведение: а) двух последовательных целых чисел делится на 2 б) трёх последовательных целых чисел делится на 6
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Докажите, что произведение: а) двух последовательных целых чисел делится на 2 б) трёх последовательных целых чисел делится на 6
Ответ(ы):
Гость:
Из трех последовательных чисел хотя бы одно четное, значит произведение делится на 2, из трех чисел сумма цифр хотя бы у одного кратна 3
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