Докажите или опровергните следующие утверждения:"Даже если бы русские земли объединенными усилиями выступали против ордынских завоевателей,им все равно не удалось бы сдержать натиск"Ответ:я с этим утверждением(соглас...

Докажите или опровергните следующие утверждения:"Даже если бы русские земли объединенными усилиями выступали против ордынских завоевателей,им все равно не удалось бы сдержать натиск"Ответ:я с этим утверждением(согласен/не согласен)по следующим соображениям:1-....,2-....,3-.....

Русь не сдержала бы натиск монголов: 1. Монголы превосходили по численности войска (Объединенная Русь могла выставить не более 50 тысяч пехоты-ополчения и 6-7 тысяч конницы-дружинников. Общая численность войска монголов и тюркских племен оценивается в 130 - 150 тысяч конных воинов). 2. У монголов боле подготовленное войско (монголы вели постоянные войны и имели регулярную армию, умеющую вести боевые действия. Русское ополчение собиралось только для отражения нападений и не имело большого опыта военных действий). 3. У монгольских военных руководителей было больше опыта по управлению войсками в открытом сражении. Войска были более мобильными так как состояли в основном из конницы.