Докажите,что четырехугольник,все углы которого равны между собой,является прямоугольником

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Докажите,что четырехугольник,все углы которого равны между собой,является прямоугольником
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
от того и прямоуглы
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