Доказать, что все прямые,проходящие через данную точку параллельно данной плоско??ти,лежат в одной плоскости.Помогите плиз!!))
Геометрия
Доказать, что все прямые,проходящие через данную точку параллельно данной плоско??ти,лежат в одной плоскости.Помогите плиз!!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что? рисунок есть? или доказательство?
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