Доказать, что все прямые,проходящие через данную точку параллельно данной плоско??ти,лежат в одной плоскости.Помогите плиз!!))

Геометрия

Доказать, что все прямые,проходящие через данную точку параллельно данной плоско??ти,лежат в одной плоскости.Помогите плиз!!))

Автор: Гость