Доказать свойство биссектрисы угла равнобедренного треугольника,проведеннной к основани.
Геометрия
Доказать свойство биссектрисы угла равнобедренного треугольника,проведеннной к основани.
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