Доказать что числа 216 и 117 не взаимно простые. Пожалуйста
Разное
Доказать что числа 216 и 117 не взаимно простые. Пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
можно по подробнее?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Почему нас так удивляет способность йогов по желанию изменять ритм сокращений сердца 1)потому что сердечный ритм у человека не изменяется. 2)Потому...
Разное
Напишите расказ что произошло (случилось с той вещью которую вы купили в магазине " все для счастья"
Разное
Разное
Что то тут не так... у меня задание со всякими загадками ( ну там " зимой и летом одним цветом" ) и тут я нашел одну загадку в которой говорится: в...
Разное
В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зеленой вместе. В зеленой коробке 45 игрушек, что на 18 игрушек больше, чем в белой. Сколько и...