Доказать справедливость для An€N 1+2+3+...+n=n(n+1)

Доказать справедливость для An€N 1+2+3+...+n=n(n+1)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это арифметическая прогресия а1=1 а2=2 d=1 an=a1+(n-1)*d=1+n-1=n Sn=(a1+an)/2*n= (1+n) * n / 2 = n(n+1)/ 2
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