Докажи, что четырёхугольник ABCD является прямоугольником, найди его площадь, если A(14;3), B(17;9), C(13;11) и D(10;5). SABCD= Ответить!
Геометрия
Докажи, что четырёхугольник ABCD является прямоугольником, найди его площадь, если A(14;3), B(17;9), C(13;11) и D(10;5). SABCD= Ответить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даны координаты точек: A(14;3), B(17;9), C(13;11) и D(10;5). Чтобы д оказать, что четырёхугольник ABCD является прямоугольником, надо, чтобы диагонали АС и ВД были равны и их середины совпадали. L(AC) = √((13-14)²+(11-3)²) = √(1+64) = √65. L(ВД) = √((10-17)²+(5-9)²) = √(49+16) = √65. О₁ = (14+13/2=13,5; (11+3)/2=7) = (13,5;7). О₂ = (10+17)/2=13,5; (5+9)/2=7) = (13,5;7). Всё совпадает, доказано.
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