Докажи или опровергни утверждение : "Если произведение двух чисел делится на числ?? k=3 , то хотя бы один из множителей тоже делится на k" А верно ли это для чисел k=4 , 5 , 8? Написать с объяснением

Математика

Докажи или опровергни утверждение : "Если произведение двух чисел делится на числ?? k=3 , то хотя бы один из множителей тоже делится на k" А верно ли это для чисел k=4 , 5 , 8? Написать с объяснением

Автор: Гость