Докажи или опровергни утверждение : "Если произведение двух чисел делится на числ?? k=3 , то хотя бы один из множителей тоже делится на k" А верно ли это для чисел k=4 , 5 , 8? Написать с объяснением
Математика
Докажи или опровергни утверждение : "Если произведение двух чисел делится на числ?? k=3 , то хотя бы один из множителей тоже делится на k" А верно ли это для чисел k=4 , 5 , 8? Написать с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно верно. Объяснение этому могут быть примеры:6*8=48 | / | [ /4=24] /4=2 \\\\\\\\ 5*10=50 / [50/5=10] [5/5] и [10/5] и т.д
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